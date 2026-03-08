Произошло это после того, как Anthropic лишилась контракта с Пентагоном из-за отказа снимать ограничения на использование своих технологий

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство США приступило к разработке новых правил сотрудничества с компаниями в области искусственного интеллекта (ИИ). Они затронут все компании, с которыми сотрудничает Пентагон, включая разработчиков чат-ботов с ИИ ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) и Grok (xAI). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В рамках новых правил, компании в области ИИ стремящиеся получить государственный контракт, будут обязаны обеспечить использование их технологий ведомствами США в «любых законных целях». Такая формулировка позволит американскому правительству самостоятельно решать, где и как использовать ИИ, поскольку президент США и другие должностные лица могут практически всегда сослаться на обеспечение национальной безопасности.

Соответствующие правила начали разрабатывать после того, как Пентагон разорвал контракт с Anthropic (известна по чат-боту с функциями ИИ Claude) и обеспечил признание компании «риском для цепочек поставок». Произошло это из-за отказа компании предоставлять военным полный доступ к своим ИИ-моделям, что создавало риск использования технологий для создания автономного оружия или организации массовой слежки. Теперь Anthropic не может претендовать на получение государственного заказа. Аналогичные требования в ближайшее время могут выдвинуть Google и xAI, а OpenAI уже в полной мере сотрудничает с Пентагоном.