Компания сокращает штатов сотрудников, заменяя их с помощью новых технологий

Компания Nike, специализирующаяся на производстве обуви, планирует в третьем квартале 2026 финансового года потратить около 300 миллионов долларов (без учёта налогообложения) для выплат сотрудникам, которые были уволены в рамках масштабной реструктуризации. Об этом сообщает издание Reuters. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Только в январе Nike сократила примерно 775 должностей, планируя ускорить автоматизацию. Компания активно внедряет искусственный интеллект, а также другие технологии, чтобы сократить постоянные расходы по выплате зарплат сотрудникам. Под увольнение попадают сотрудники, связанные с логистикой, дизайном, маркетингом и аналитикой.

Решение является вынужденным, поскольку доходы компании падают, а реальный спрос на продукцию компании не соответствует ожиданиям. В планах генерального директора Nike Эллиота Хилла вернуть бренду прежнюю популярность, особенно в спортивном сегменте, где фиксируется наибольший упадок. Новая стратегия Nike распространяется в том числе на дочерний бренд Converse, известный своими кедами.