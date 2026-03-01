Ракета рассматривается как носитель лёгкого типа, позволяющий выводить небольшие спутники на низкую околоземную орбиту

Компания Space One (Япония) объявила об очередной отмене запуска ракеты-носителя Kairos, предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту спутников массой до 250 килограммов. Решение обусловлено неблагоприятными погодными условиями. В японских СМИ отмечают, что это уже вторая отмена запуска 18-метровой ракеты за последнюю неделю. Ожидалось, что запуск Kairos с пятью спутниками пройдёт 1 марта 2026 года. Вторая попытка запуска ракеты Kairos

Источник изображения: Reuters (предоставлено Kyodo)

Японская компания продолжает испытания своей ракеты после того, как второй запуск в декабре 2024 года был перерван примерно через три минуты после старта. Первый запуск в марте 2024 года вовсе обернулся взрывом ракеты. Третий запуск Kairos станет очередной попыткой Space One продемонстрировать эффективность лёгких ракет-носителей, рассматриваемых как более дешёвый способ вывода на орбиту небольших спутников.

Japan Times напоминает, что в настоящее время у Японии нет собственной ракеты-носителя. При этом в стране находится 3 действующих космодрома, которые не пользуются спросом из-за отсутствия собственных ракет-носителей. В случае, если Space One удастся в этом году провести успешный запуск Kairos, компания станет первым в истории Японии коммерческим разработчиком ракет для запуска малых спутников.