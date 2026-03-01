Сайт Конференция
Nacvark
В Японии откладывают третью попытку запуска ракеты Kairos
Ракета рассматривается как носитель лёгкого типа, позволяющий выводить небольшие спутники на низкую околоземную орбиту

Компания Space One (Япония) объявила об очередной отмене запуска ракеты-носителя Kairos, предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту спутников массой до 250 килограммов. Решение обусловлено неблагоприятными погодными условиями. В японских СМИ отмечают, что это уже вторая отмена запуска 18-метровой ракеты за последнюю неделю. Ожидалось, что запуск Kairos с пятью спутниками пройдёт 1 марта 2026 года.Вторая попытка запуска ракеты Kairos
Источник изображения: Reuters (предоставлено Kyodo)
URL изображенияЯпонская компания продолжает испытания своей ракеты после того, как второй запуск в декабре 2024 года был перерван примерно через три минуты после старта. Первый запуск в марте 2024 года вовсе обернулся взрывом ракеты. Третий запуск Kairos станет очередной попыткой Space One продемонстрировать эффективность лёгких ракет-носителей, рассматриваемых как более дешёвый способ вывода на орбиту небольших спутников.

Japan Times напоминает, что в настоящее время у Японии нет собственной ракеты-носителя. При этом в стране находится 3 действующих космодрома, которые не пользуются спросом из-за отсутствия собственных ракет-носителей. В случае, если Space One удастся в этом году провести успешный запуск Kairos, компания станет первым в истории Японии коммерческим разработчиком ракет для запуска малых спутников.

#япония #kairos #space one
Источник: japantimes.co.jp
