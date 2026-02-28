Компания подписала соглашение об инвестировании около $6,2 млрд в новую инфраструктуру

Компания Hyundai Motor Group подписала соглашение с Министерством земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея об инвестировании в строительство новых центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), завода по производству роботов и других объектов в юго-западной части страны. Общий объём инвестиций составляет около 9 триллионов вон (6,2 миллиарда долларов США). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Запланированный к строительству дата-центр будет оснащён сразу 50 тысячами графических процессоров, что делает его крупнейшим проектом в рамках этого инвестиционного соглашения. На завод по производству роботов потратят около 280 миллионов долларов США. Помимо этого, компания запланирована многомиллиардные инвестиции в производство водорода и генерации солнечной энергии.

На церемонии подписания соглашения между Hyundai Motor Group и правительством Республики Корея присутствовал президент страны Ли Чжэ Мён, что подчёркивает значимость договорённостей. По оценкам компании, инвестиционное соглашение поспособствует созданию примерно 70 тысяч рабочих мест, а также принесёт экономике страны порядка 16 триллионов вон (около 10 миллиардов долларов США).