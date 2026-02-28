Произошло это после тщательной проверки безопасности и всесторонней оценки со стороны правительства Германии

Компания Apple (США) объявила о сертификации её потребительских устройств iPhone и iPad для работы с секретной информацией в закрытых зонах НАТО. Отмечается, что соответствующее разрешение было предоставлено по итогам тщательной проверки безопасности и всесторонней оценки со стороны правительства Германии. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В пресс-релизе компании подчёркивают, что смартфоны iPhone и планшеты iPad являются единственными потребительскими продуктами, которые соответствуют требованиям по обеспечению безопасности хранения информации в странах НАТО. Устройства других компаний могут использоваться в таких целях только после установки специального программного обеспечения или настроек, в то время как Apple подтвердила надёжность своих механизмов обеспечения безопасного хранения информации на аппаратном и программном уровнях.

Apple акцентирует внимание на значимости этого события, поскольку оно должно демонстрировать способность продуктов компании обеспечить высокий уровень безопасности личных данных, в частности, благодаря шифрованию, биометрической аутентификации (Face ID) и новаторской системы Memory Integrity Enforcement (MIE).

Может быть интересно «Apple создала самые защищённые устройства в мире для всех своих пользователей», – заявил вице-президент компании по проектированию и архитектуре систем безопасности Иван Крстич.

Компания планирует продолжить работать над усовершенствованием своих механизмов обеспечения безопасности данных потребителей, предприятий и правительств.