Суммарный объём инвестиций превышает $20 млрд

Компания SK Hynix объявила о своих планах потратить 21,6 триллионов корейских вон (около 15 миллиардов долларов) на строительство новых производственных мощностей для выпуска полупроводников. Новые инвестиции позволят открыть первый завод к концу декабря 2030 года. Источник изображения: пресс-релиз SK HynixSK Hynix создаёт масштабный полупроводниковый кластер в городе Йонгин, расположенный в 40 километрах к югу от столицы страны, Сеула. Суммарный объём инвестиции составляет примерно 31 триллион корейских вон (около 21,5 миллиарда евро), учитывая анонсированные в июле 2024 года инвестиции в размере 9,4 триллиона корейских вон.

Решение об инвестициях в производство полупроводников имеет стратегический характер, учитывая растущий коммерческий спрос на данную продукцию. В пресс-релизе говорится, что компания предпринимает упреждающие действия, чтобы удовлетворить будущий спрос, обусловленный в особенности строительством новых центров обработки данных. SK Hynix акцентирует внимание приверженность своей действующей стратегии: выходить за рамки существующего спроса, прогнозируя будущий в среднесрочной перспективе.