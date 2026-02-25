Сайт Конференция
Nacvark
Bloomberg: Платёжная система PayPal может быть приобретена Stripe
Информация о возможной сделке уже привела к росту акций PayPal

Компания Stripe рассматривает частичное или полное приобретение акций платёжной системы PayPal, которая переживает спад на фоне сложной ситуации на конкурентном рынке. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным издания, Stripe проявила пока предварительный интерес к приобретению платёжной системы. Нет окончательной уверенности, что PayPal будет приобретена. Тем не менее, информация о возможной сделке уже привела к росту акций PayPal почти на 7%, хотя это не компенсирует общий спад стоимости за прошлый год на 41%. Генеральный директор Stripe Патрик Коллисон признал, что PayPal переживает трудные времена в последние несколько лет. По его мнению, ситуация обусловлена появлением технологичных аналогов вроде Apple Pay, Google Play и других удобных платёжных систем. Коллисон отказался комментировать информацию о гипотетическом поглощении PayPal его компанией.

Стоит понимать, что возможное поглощение PayPal большим конкурентом в лице Stripe может привлечь внимание антимонопольных органов, а это, в свою очередь, приведёт к длительному рассмотрению сделки. В то же время частичное приобретение акций компании может произойти гораздо быстрее, а также может улучшить рыночное положение PayPal. Стоимость Stripe оценивается в 159 миллиардов долларов, в то время как оценка PayPal – 43 миллиарда долларов.

#сша #paypal #stripe
Источник: bloomberg.com
