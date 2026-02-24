Такую оценку представляет инвестиционная компания Bridgewater Associates

Крупные технологические компании США, включая Alphabet, Amazon и Microsoft, в этом году могут совместно инвестировать около 650 миллиардов долларов в масштабирование инфраструктуры, связанной с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Такую оценку предоставляет инвестиционная компания Bridgewater Associates на основе своего анализа. Источник изображения: Reuters

URL изображенияДиректор по инвестициям Bridgewater Associates Грег Дженсен (Greg Jensen) считает, что темпы развития ИИ переходят в ту фазу, когда вложения растут экспоненциально (с высокой скоростью), а компании полагаются на внешний капитал (инвесторы, инвестиционные банки и государственное финансирование). Для сравнения, в 2025 году на развитие ИИ было потрачено более 410 миллиардов долларов.

Нюанс в том, что ставка на ИИ создаёт потенциальные риски, если что-то пойдёт не так. Помимо этого, развитие ИИ отражается на других отраслях, не говоря уже о возможном росте цен на электроэнергию в отдельных регионах. Дженсен не исключает, что будущая коррекция на рынке ИИ может закончиться сценарием пузыря доткомов, когда рынок рухнул более чем на 75%, интернет-стартапы обанкротились, а триллионы долларов капитализации испарились. Впрочем, пока развитие ИИ лишь создаёт предпосылки для роста ВВП США из-за наличия в стране крупных технологических компаний вроде вышеупомянутых Alphabet, Amazon и Microsoft.