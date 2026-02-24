Сайт Конференция
Nacvark
Amazon потратит $12 млрд на строительство дата-центров в штате Луизиана
Компания берёт на себя все расходы, включая создание новых источников генерации электроэнергии

Компания Amazon сообщила о своих планах инвестировать 12 миллиардов долларов в строительство центров обработки данных в штате Луизиана (США). Ожидается, что проект позволит создать на территории штата примерно 540 постоянных рабочих мест, а также косвенно обеспечит работой 1,7 тысячи человек (электрики, техники и другие специалисты по обслуживанию дата-центров).Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В планах компании построить дата-центры в северо-западной части штата. Они будут ориентированы на поддержку облачных сервисов и решений, связанных с искусственным интеллектом. Amazon берёт на себя все расходы, включая строительство инфраструктуры и обеспечение энергоснабжения и водоснабжения, что позволит минимизировать нагрузку на потребительские ресурсы. Для Луизианы проект Amazon станет одним из самых крупных по размеру инвестиций.

Amazon учла, что в некоторых населённых пунктов население выступает против строительства дата-центров, поскольку они расходуют много электроэнергии и потенциально могут привести к повышению рыночных цен на электричество для местных. По этой причине компания создаёт фонд с общим бюджетом в 400 миллионов долларов, направленный на компенсацию любых негативных последствий. Средства из этого фонда могут потратить как раз таки на развитие энергоснабжения и водоснабжения. В качестве партнёра Amazon выступает компания Southwestern Electric Power Company, занимающаяся генерацией и распределением электроэнергии коммерческим клиентам в штатах Луизиана, Техас и Арканзас.

#сша #искусственный интеллект #amazon #дата-центр #луизиана
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Windmark_
08:17
Ждём статью как ты задницу вытирал и сколько для этого надо бумаги
Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
djon3volta
08:14
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
Djereli
07:51
Автопоезд не является стандартной фурой
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
Дмитрий Никифоров
07:08
Чем мощнее холодильник тем мощнее ваш ПК... Пора строить морозильники для игр...
Охлаждение ноутбука до минусовых температур обеспечило превосходство над ПК в играх
lighteon
06:35
Воняет здесь Майкрософт и его неопределенность. Минимумом для корректной работы Windows 11 является наличие инструкций SSE4.2. На процессорах без них до 24H2 редакции можно установить Windows 11, но н...
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
TeXtremeT
06:31
Даже добыывя металл из ила, с глубины 6000 метров машины в Японии будут дешевле, чем у нас.
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
lighteon
06:27
GTX 1660 Ti - это тот же RTX с отключенными тензорными ядрами. 390, 470 и 580 нынче, только потом nvidia-open. Для 470 драйверов нужен Proton Sarek. Для 390 поддержки Vulkan нет. Я слегка приувелечил,...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Эдуард Кузнецов
06:00
Судя по употребленному буквосочетанию "амудэ", есть сильное подозрение, что ты неверно определил источник запаха. Запахло явно до того, как ты прочитал новость.
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
Константин Балякин
05:21
Это же огрызок о какой надёжности может идти речь
Владелец iPhone Air обратил внимание на внезапное отключение 5G на смартфоне
Error 404
05:20
AMD K6-III-450 и TNT2 Ultra работали без проблем в своё время.
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
