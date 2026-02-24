Компания берёт на себя все расходы, включая создание новых источников генерации электроэнергии

Компания Amazon сообщила о своих планах инвестировать 12 миллиардов долларов в строительство центров обработки данных в штате Луизиана (США). Ожидается, что проект позволит создать на территории штата примерно 540 постоянных рабочих мест, а также косвенно обеспечит работой 1,7 тысячи человек (электрики, техники и другие специалисты по обслуживанию дата-центров). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В планах компании построить дата-центры в северо-западной части штата. Они будут ориентированы на поддержку облачных сервисов и решений, связанных с искусственным интеллектом. Amazon берёт на себя все расходы, включая строительство инфраструктуры и обеспечение энергоснабжения и водоснабжения, что позволит минимизировать нагрузку на потребительские ресурсы. Для Луизианы проект Amazon станет одним из самых крупных по размеру инвестиций.

Amazon учла, что в некоторых населённых пунктов население выступает против строительства дата-центров, поскольку они расходуют много электроэнергии и потенциально могут привести к повышению рыночных цен на электричество для местных. По этой причине компания создаёт фонд с общим бюджетом в 400 миллионов долларов, направленный на компенсацию любых негативных последствий. Средства из этого фонда могут потратить как раз таки на развитие энергоснабжения и водоснабжения. В качестве партнёра Amazon выступает компания Southwestern Electric Power Company, занимающаяся генерацией и распределением электроэнергии коммерческим клиентам в штатах Луизиана, Техас и Арканзас.