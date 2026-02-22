Новый проект «U.S. – India Connection» реализовывается в рамках плана компании по инвестициям $15 млрд в развитие ИИ

Компания Google объявила об инвестициях в рамках проекта «U.S. – India Connection», направленного на модернизацию цифровой инфраструктуры с помощью новых подводных и наземных оптоволоконных кабелей. Проект основан на планах компании инвестировать 15 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Google планирует расширить сеть оптоволоконных кабелей, усилив цифровое соединение между Индией, США, странами Южного полушария и другими регионами мира. Для этого компания проложит подводные кабели по трём маршрутам и наземные кабели по четырём маршрутам. Ключевую роль будет играть индийский город Вишакхапатнам, учитывая параллельные намерения Google инвестировать в развитие ИИ в Индии.

Расширение сетевых маршрутов позволит увеличить пропускную способность, снизить задержки в сети и поддержать рост ИИ, сократив цифровой разрыв между крупными странами. Новые маршруты также позволят диверсифицировать потоки данных, что имеет важную роль для обеспечения надёжности соединения, поскольку сейчас основной трафик между США и Индией проходит только через Красное море.