Nacvark
Google инвестирует в расширение сетевых маршрутов между США и Индией
Новый проект «U.S. – India Connection» реализовывается в рамках плана компании по инвестициям $15 млрд в развитие ИИ

Компания Google объявила об инвестициях в рамках проекта «U.S. – India Connection», направленного на модернизацию цифровой инфраструктуры с помощью новых подводных и наземных оптоволоконных кабелей. Проект основан на планах компании инвестировать 15 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ).Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Google планирует расширить сеть оптоволоконных кабелей, усилив цифровое соединение между Индией, США, странами Южного полушария и другими регионами мира. Для этого компания проложит подводные кабели по трём маршрутам и наземные кабели по четырём маршрутам. Ключевую роль будет играть индийский город Вишакхапатнам, учитывая параллельные намерения Google инвестировать в развитие ИИ в Индии.

Расширение сетевых маршрутов позволит увеличить пропускную способность, снизить задержки в сети и поддержать рост ИИ, сократив цифровой разрыв между крупными странами. Новые маршруты также позволят диверсифицировать потоки данных, что имеет важную роль для обеспечения надёжности соединения, поскольку сейчас основной трафик между США и Индией проходит только через Красное море.

#сша #google #индия
Источник: cloud.google.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Dr.Dev
13:07
Я уже лет 10 как перестал читать с ридеров, потому что стало удобнее со смартфона. А читаю каждый день часа по 2 и больше. А это устройство получилось вообще ни то ни сё.
Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
Китя.
12:57
в игре Tarkov амудэ плачет и жалуются бедолаги даже файл подкачка делают от 40000 тысяч это 40GB. и донные настройки чтобы игра не вылетала. ха-ха. ссылка https://www.playground.ru/escape_from_tarkov/...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
si-cat
12:01
"..Пресс-служба производителя заявляет, что стратегическая цель проекта – создание «собственных, оригинальных моделей «Волги» со своей базой компонентов».." Да упаси Господь от подобного!!! 🤣🤣🤣
Обновлённые «Волги» с уникальными характеристиками поступят в продажу в третьем квартале 2026 года
Chimbal Penetrator
11:10
Кто забыл кто такой китя и Берниган -в картинках Первые две картинки как Китя заработал на 5080 .третья -молодой Берниган с подругой -далее он уже оскуфился ну и финал берниган с китей пхаха
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
11:05
Амудэ тоже готовят 10000 серию и в них будет много ядер все уже приготовлено. 8-10-12 ядерники скоро отправят на пенсию и новый сокет ам6.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Чмырим Котэ.Он же Маня -Полотер
11:04
смешной ты конч.тебя приятно гнобить
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
11:03
Только что Таркова смотрел и там это говорили 8 ядерники скоро отыквяться увы.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Чмырим Котэ.Он же Маня -Полотер
11:02
ты дебил прочитай что ты пишешь.Фремрейд -это покатуха Хотя ты же справку в спецшколе не получил.Заметить ты можешь только как твой керогаз деградирует .
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
11:01
Фреймрейт более комфортно гамать по гугли сам это заметил с переходом с 8 ядерника на 20 ядерник. Это как с велика на спорт байк перепрыгнуть.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Чмырим Котэ.Он же Маня -Полотер
11:00
фреймрейд -что то новое.ниши все не забудь написать.Одно удовольствие тебя гнобить
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
