Этот вид черепах находится под угрозой исчезновения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассказало, как их технологии помогают природоохранным организациям вернуть гигантских черепах на Галапагосские острова. Речь идёт конкретно о слоновой черепахе, чьё существование находится под угрозой после исчезновения с островов более 150 лет назад из-за прихода людей. Источник изображения: сайт NASA (права принадлежат Galápagos Conservancy)Космическое агентство в сотрудничестве с организацией Galápagos Conservancy работает над восстановлением популяций черепах на острова Флореана, возвращая их в дикую природу. Получаемые NASA спутниковые данные передаются партнёрам по охране природы, которые используют их, чтобы найти безопасные для черепах места пребывания.

Спутниковые снимки позволяют измерить растительность, влажность, температуру и рельеф местности, определив, где черепахам будет жить лучше не только сейчас, а и через десятки лет. Это важно, потому что слоновые черепахи живут более 100 лет.

В настоящее время слоновые черепахи выращиваются в неволе, после чего их стараются вернуть на родные острова в дикую природу. Учитывая уязвимый статус, происходит это под строгим контролем и прогнозированием, сможет ли черепаха продолжить популяцию самостоятельно. Вчера природоохранные организации смогли выпустить 158 черепах в дикую природу на двух участках острова Флореана.