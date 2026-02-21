Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
NASA помогает восстановить популяцию слоновых черепах на Галапагосских островах
Этот вид черепах находится под угрозой исчезновения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассказало, как их технологии помогают природоохранным организациям вернуть гигантских черепах на Галапагосские острова. Речь идёт конкретно о слоновой черепахе, чьё существование находится под угрозой после исчезновения с островов более 150 лет назад из-за прихода людей.Источник изображения: сайт NASA (права принадлежат Galápagos Conservancy)Космическое агентство в сотрудничестве с организацией Galápagos Conservancy работает над восстановлением популяций черепах на острова Флореана, возвращая их в дикую природу. Получаемые NASA спутниковые данные передаются партнёрам по охране природы, которые используют их, чтобы найти безопасные для черепах места пребывания.

Спутниковые снимки позволяют измерить растительность, влажность, температуру и рельеф местности, определив, где черепахам будет жить лучше не только сейчас, а и через десятки лет. Это важно, потому что слоновые черепахи живут более 100 лет.

Может быть интересно

В настоящее время слоновые черепахи выращиваются в неволе, после чего их стараются вернуть на родные острова в дикую природу. Учитывая уязвимый статус, происходит это под строгим контролем и прогнозированием, сможет ли черепаха продолжить популяцию самостоятельно. Вчера природоохранные организации смогли выпустить 158 черепах в дикую природу на двух участках острова Флореана.

#сша #nasa #галапагосские острова #черепахи
Источник: science.nasa.gov
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
20
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
1
100% годового энергопотребления Microsoft уже приходится на возобновляемые источники энергии
+
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
5
Британская компания Amara Automotive представила четырехколесный электровелосипед Elecy массой 45 кг
+
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
В России начнут производить двухтопливные судовые двигатели
+
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
1
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
+
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
1
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
+
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
9
Полные характеристики Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max появились в сети
1
ASUS выпускает низкопрофильную механическую клавиатуру ProArt KD300 формата 65%
+

Популярные статьи

Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
7
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
7
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
22
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
3

Сейчас обсуждают

MriS
13:37
С такими ценами нет смысла собирать.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Алексей Носков
13:26
Бюджет теперь будет 6\12.
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
Pyroman
13:05
Очередная попытка загнать всех в макс и присосаться к кормушке (реклама, и та же самая торговля перс данными, но уже в свой карман)
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
Димасик
12:50
Ну не так он и безмятежен! Дорогу по холму знатно наездили!)
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
Димасик
12:48
меня моя 5070 за 56000 деревянных вполне устраивает, и видимо на долго теперь останется у меня жить!)
Tom's Hardware: RTX 5060 Ti 8 ГБ стала последней моделью в линейке RTX 50 по рекомендованной цене
Димасик
12:46
Дешевый пик ап!) Девченки - ап, ап!)
Tesla представила дешёвый вариант пикапа Cybertruck
swr5
12:43
Microsoft убивает все к чему прикасается, они убивают сейчас ту нормальную и понятную миллионам "старую" Windows, они убили Nokia, они убили виндофоны, они скупили кучу игровых студий и - они их тоже ...
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
Павел Неуловимый
12:42
Научитесь читать в базовой инструкции понятие гарантийный срок и срок эксплуатции, для начала. А прямо сейчас передо мной - совершенно не аргумент. Коэффициент пи никто не отменял. Но любой человек с ...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Павел Неуловимый
12:37
У вас в телевизоре стоит чип с крайне высоким показателем тепла на квадратный сантиметр? Так что да, это совсем другое. А что процессоры, что видео ядра требуют замены термоинтерфейса через такой прод...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Китя.
12:29
На ам4 уже собирать смысла нет. Как даже самый годный 5800х3d не имеет pci-e 5.0 а значит ему край это 4070ti. а мощнее карты устанавливать смысла нет. Как все упрется в 5800х3d. Лично сменил этот кал...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter