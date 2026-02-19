Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Reuters: США создадут онлайн-портал для обхода блокировок в странах Европы
Портал позволит европейцам получать доступ к контенту, который запрещён их правительствами

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Государственный департамент США планирует создать онлайн-портал для обхода блокировок в странах Европы. Такое решение могут принять на фоне участившихся в Европе случаев ограничений доступа к контенту и расследований Европейской комиссии в отношении американских ресурсов.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По данным издания, впервые о планах запустить такой проект должно было быть объявлено заместителем государственного секретаря США Сарой Роджерс на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако по какой-то причине публичный анонс был отложен. Предполагается, что это может быть связано с обеспокоенностью некоторых сотрудников Государственного департамента, особенно юристов. Европейские власти могут негативно отреагировать на подобную инициативу со сторону США, поскольку Вашингтон фактически будет призывать европейцев игнорировать местное законодательство и онлайн-ограничения.

В материале издания объясняют, что портал будет перенаправлять трафик, будто он исходит из США, а активность на сайте, как утверждается, не будет отслеживаться. В Государственном департаменте отреагировали на публикацию Reuters, отметив, что у них нет специального проекта для Европы, но они считают «цифровую свободу» своим приоритетом и готовы способствовать её обеспечению, предоставляя легальные пути обхода блокировок.

Может быть интересно

Пока непонятно, в какие сроки состоится запуск портала и будет ли он запущен вовсе. В настоящее время большая часть социальных сетей, находящихся во владении западных компаний, строго соблюдают рекомендации Европейского союза и удаляют весь запрещённый контент в короткие сроки.

#сша #европа #интернет
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех: Новый Ил-114-300 будет готов к выполнению регулярных рейсов к концу лета
+
На европейском рынке наблюдается снижение цен на комплекты оперативной памяти
2
GTA IV с трассировкой пути протестировали на RTX 5070 с Core i9-14900K и RTX 3050 с Ryzen 5 3600
1
Эксперт протестировал GTX 1080 Ti и RX 5700 XT в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх 2026 года
2
Дефицит DRAM спровоцировал кризис на рынках ПК, консолей и мобильных устройств
2
В Челябинске создали пятиосевой портальный станок с точностью работы до 5 мкм
+
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
7
YouTube-канал Hardware Unboxed проверил на платформе AMD AM5 комплект DDR5 с чипами китайской CXMT
1
Гость на свадьбе подарил RTX 5090 жениху и ожерелье из DDR5 невесте
2
Microsoft заблокировала возможность установки ISO-образов Windows 11 через стороннее ПО
1
Три из четырех моделей серии смартфонов Xiaomi 18 будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6
+
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
10
Физики создали нарушающий третий закон Ньютона левитирующий «кристалл времени»
+
Редкую карточку Pokemon продали на аукционе за $16,5 млн
+
Спутник Сатурна Титан мог образоваться после столкновения двух других спутников
+
AMD Ryzen 7 9850X3D впервые показал сбои в работе меньше чем через три недели после релиза
1
Замедление Telegram стало причиной проблем с установкой обновлений Windows 11 в России
+
Ряд пользователей Windows 11 продолжает жаловаться на проблемы с fps после установки KB5077181
1
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA анонсировал чипы, «которых мир еще никогда не видел»
+
Hardware Unboxed протестировали китайские модули оперативной памяти с чипами CXMT
1

Популярные статьи

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
5
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
1
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
6
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
5
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
6

Сейчас обсуждают

Алекс Федор
03:11
типичное старопердунство
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
Николай Тищенко
02:19
👍
В США мужчина прожил 48 часов без легких — первый случай в истории медицины
Зю
01:28
Ну, Win10 будет аналогично на птичьих правах поддерживаться браузерами года эдак до 2031-2032.
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
AndreySE-VL
00:41
Хотят маркетплейсы опустить до уровня Почты России ))
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
dima_0
00:34
Я когда там летом в 2000г границу переходил уже трава в огородах была под 1.5м и выше кругом густая и лося видел и кабанов толпу ночью слышал (пока на дереве сидел).
Лошади Пржевальского и другие животные обживают заброшенные постройки в Чернобыльской зоне
AndreySE-VL
00:33
Через пару/тройку недель проснутся, и скажут - "да, да, проводились меры по блокировке...". Постоянно так делают.
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
Bernigan
23:57
Я прошёл Deadly Premonition, ну так, что то в этом есть, но много всего сделано скучно и не нужно
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
lighteon
22:17
Актуальная версия ESR сейчас 140, а не 115. 115 была по остаточному принципу. Врятли данный отказ - умышленный. Тем более, что тот же Supermium работает через специальную библиотеку трансляции... Да и...
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
Remarc
22:03
"Разработчики браузера порекомендовали владельцам устаревших компьютеров откладывать деньги на апгрейд (самое время вспомнить о ценах на память, кстати)." вот пусть вместо рекомендаций и проапгрейдят ...
Поддержка Firefox 115 ESR для Windows 7, 8 и 8.1 полностью прекратится до конца февраля
Fetaminaza
21:30
в почте раньше был посылторг, не хуже маркетплейса современного можно было заказать кучу всего по каталогам бумажным в отделении потом эти пидоры в руководстве все проебали
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter