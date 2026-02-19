Портал позволит европейцам получать доступ к контенту, который запрещён их правительствами

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Государственный департамент США планирует создать онлайн-портал для обхода блокировок в странах Европы. Такое решение могут принять на фоне участившихся в Европе случаев ограничений доступа к контенту и расследований Европейской комиссии в отношении американских ресурсов. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По данным издания, впервые о планах запустить такой проект должно было быть объявлено заместителем государственного секретаря США Сарой Роджерс на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако по какой-то причине публичный анонс был отложен. Предполагается, что это может быть связано с обеспокоенностью некоторых сотрудников Государственного департамента, особенно юристов. Европейские власти могут негативно отреагировать на подобную инициативу со сторону США, поскольку Вашингтон фактически будет призывать европейцев игнорировать местное законодательство и онлайн-ограничения.

В материале издания объясняют, что портал будет перенаправлять трафик, будто он исходит из США, а активность на сайте, как утверждается, не будет отслеживаться. В Государственном департаменте отреагировали на публикацию Reuters, отметив, что у них нет специального проекта для Европы, но они считают «цифровую свободу» своим приоритетом и готовы способствовать её обеспечению, предоставляя легальные пути обхода блокировок.

Пока непонятно, в какие сроки состоится запуск портала и будет ли он запущен вовсе. В настоящее время большая часть социальных сетей, находящихся во владении западных компаний, строго соблюдают рекомендации Европейского союза и удаляют весь запрещённый контент в короткие сроки.