Компания Google заключила соглашение с Ormat Technologies на поставку электроэнергии своим центрам обработки данных в штате Невада (США). Соглашение охватывает поставку до 150 мегаватт электроэнергии, генерируемой с помощью находящихся на этапе строительства геотермальных электростанций.

Дата-центр в Хендерсоне (штат Невада)

В отличие от возобновляемых источников электроэнергии (солнечные панели, ветряные электростанции), геотермальные электростанции не зависят от времени суток и погодных условий. В то же время такой тип энергии считается экологически чистым, поскольку производство содержит низкий уровень выбросов, а источник (тепло Земли) полностью возобновляемый в виду замкнутого цикла.

Ormat Technologies планирует запустить строящиеся геотермальные электростанции в период с 2028 по 2030 год. После того, как последняя электростанция будет введена в эксплуатацию, поставки продолжаются ещё в течение 15 лет. На фоне развития искусственного интеллекта и активного строительства дата-центров, технологическим компаниям приходится искать дополнительные источники генерации электроэнергии, поскольку имеющиеся электросети не успевают расширяться.

При строительстве дата-центров компании заранее ищут участки, где есть источники доступной электроэнергии. Однако, в случае с дата-центрами Google в Неваде, они были построены в 2020 и 2021 годах. С тех пор ИИ значительно шагнул вперёд, вычислительные мощности увеличились, а с ними – потребность в электроэнергии.