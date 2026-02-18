Речь идёт о наушниках, очках и новом кулоне

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что компания Apple ускоряет разработку трёх портативных устройств с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Речь идёт о наушниках AirPods Pro со встроенными датчиками, умных очках с камерами и новом кулоне, который работает с привязкой к iPhone и внешне напоминает Bluetooth-трекер AirTag. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, AirPods и кулон, который можно прикрепить к рубашке, задуманы как более доступные устройства с датчиками для ИИ, в то время как умные очки будут более многофункциональными и смогут записывать видео, делать фото. Все устройства оснастят голосовым помощником Siri с ИИ-возможностями. При этом работа над обновлением Siri сопровождается трудностями, из-за чего выпуск портативных устройств с функциями ИИ откладывается.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что Apple пытается наверстать упущенное, преуспев в устройствах с функциями ИИ, над которыми активно работают крупные технологические компании. Всё больше возможностей, предназначавшихся для iPhone, будут переноситься на периферийные устройства. Новые очки должны стать круглосуточным помощником пользователя, который сможет с помощью них решать бытовые задачи, начиная от записи видео, заканчивая идентификацией объектов.