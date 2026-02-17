Сайт Конференция
Nacvark
В Китае человекоподобные роботы приняли участие в новогоднем шоу
Технологические компании используют праздничные мероприятия в качестве площадки для демонстрации возможностей своих разработок

Ведущие технологические и робототехнические компании Китая продемонстрировали возможности своих человекоподобных роботов на мероприятиях, организованных в честь начинающегося китайского Нового года (17 февраля – 3 марта 2026 года). Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).Источник изображения: SCMP
(URL изображения)Такие компании, как Unitree, Magiclab, Galbot и Noetix, отправили своих роботов принять участие в праздничных мероприятиях. Роботы участвовали в комедийных сценках, демонстрировали приёмы восточных боевых искусств, делали акробатические трюки (сальто назад, прыжки с батутов и другое), танцевали в народном стиле и выступали в музыкальных номерах.

Таким образом, новогодние мероприятия стали не только праздником, но и площадкой для демонстрации китайскими компаниями своих возможностей в области робототехники. Несмотря на то, что это было обычное развлекательное шоу, компании пытаются привлечь внимание общественности и показать способность роботов выполнять человеческие задачи. В будущем эти роботы будут работать на экономику страны, заменяя рабочих на заводах.

#китай #робот
Источник: scmp.com
Сейчас обсуждают

Waramagedon
11:35
Блокируют возможность установки на старые компы, все очень просто.
Microsoft заблокировала возможность установки ISO-образов Windows 11 через стороннее ПО
lighteon
11:26
Хотя справедливости ради, я ещё 8 лет назад писал 4 ядро, а не 3 :D https://www.old-games.ru/forum/blogs/kak-athlon-ii-x4-b50-stal-b40-ili-operacija-grablja.4575/
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Дмитрий Патрушев
11:19
Процессоры охлаждаются двухсекционной водой, с ними проблем нет. С видеокартами тоже нет проблем, так как корпуса перфорированы
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Project_Raiden
11:18
достаточно симпотно выглядит, а по температурам что получается, в той же игровой нагрузке ( ЦП/ГП в среднем)?
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
32Влад32
11:12
В чем перебор? Если колонки МОГУТ выдать 200 Ватт, то это совсем не значит, что их надо слушать на такой громкости.
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
AndreySE-VL
11:03
Вы чего сделали? там и так уровень средний был небольшой, а сейчас до уровня Каи Каллас снизится ))
Депутатам Европарламента отключили ИИ на планшетах из соображений безопасности
OgoGoLog
10:57
И? Искажение сигнала в местах пайки проводов и то больше, чем влияние этого магнитного поля на соседнее оборудование. П.С. И при чём тут магнитное поле проводника, и так называемый "скин-эффект" прямо...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Hard-Workshop
10:56
Хоть с нуля, хоть с минус десяти, три ядра останутся тремя ядрами независимо от точки исчисления, умник, и меня не волнует от чего ты там опираешься у себя лично :) p.s. первое ядро (для тебя нулевое...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
OgoGoLog
10:55
Этот тест показывает, что люди возводящие в абсолют влияние любой детали, не видят разницы от эффектов, вносящих большее количество искажений. Опрос по сравнению же проводили на форуме аудиофилов - лю...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Project_Raiden
10:54
нормальный блок питания весит в среднем 1.5-2КГ, это при условии, что БП 80+ Gold. 500гр это наверное 350-450вт, самый фольговый дешман, вроде exegate?)
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
