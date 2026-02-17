Технологические компании используют праздничные мероприятия в качестве площадки для демонстрации возможностей своих разработок

Ведущие технологические и робототехнические компании Китая продемонстрировали возможности своих человекоподобных роботов на мероприятиях, организованных в честь начинающегося китайского Нового года (17 февраля – 3 марта 2026 года). Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP). Источник изображения: SCMP

(URL изображения)Такие компании, как Unitree, Magiclab, Galbot и Noetix, отправили своих роботов принять участие в праздничных мероприятиях. Роботы участвовали в комедийных сценках, демонстрировали приёмы восточных боевых искусств, делали акробатические трюки (сальто назад, прыжки с батутов и другое), танцевали в народном стиле и выступали в музыкальных номерах.

Таким образом, новогодние мероприятия стали не только праздником, но и площадкой для демонстрации китайскими компаниями своих возможностей в области робототехники. Несмотря на то, что это было обычное развлекательное шоу, компании пытаются привлечь внимание общественности и показать способность роботов выполнять человеческие задачи. В будущем эти роботы будут работать на экономику страны, заменяя рабочих на заводах.