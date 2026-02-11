Talen Energy предлагала перевести сотни акров земли из сельскохозяйственной в промышленную зону, чтобы построить современный дата-центр

Энергетическая компания Talen Energy (США), являющаяся оператором атомных и газовых электростанций, подала заявление в совет округа Монтур с просьбой изменить зонирование сотен акров земли из сельскохозяйственной в промышленную зону. Такой запрос был обусловлен намерениями построить в округе современный центр обработки данных, учитывая наличие в этом населённом пункте доступной генерации электроэнергии. Источник изображения: ReutersОднако, как сообщает издание Reuters, местные власти отклонили запрос компании из-за позиции населения. В течение нескольких месяцев местное население близлежащих населённых пунктов начало протесты, обеспокоившись тем, что дата-центр нанесёт ущерб окружающей среде и увеличит их счета за электроэнергию.

Talon Energy планировала поддержать усилия Amazon по расширении своей сети центров обработки данных за счёт нового дата-центра в Монтуре. Судя по официальному заявлению, от своих планов компания не отказывается, хотя уважает позицию местного населения и властей. В планах Talon Energy «наладить взаимодействие» с местным сообществом, предоставив новое предложение по строительству дата-центра. Проще говоря, Talon Energy постараются придумать, как склонить население к строительству дата-центра Amazon, например, предложив экономические выгоды. В случае же, если у компании не получится добиться поддержки со стороны местных, строительство будет заблокировано.

Reuters напоминает, что это не первый совместный проект Talon Energy и Amazon, когда они строят в Пенсильвании дата-центры рядом с атомными электростанциями или другими источниками генерации.