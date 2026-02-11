Однако ключевая проблема, из-за которой начались переговоры, решена не будет

В октябре 2025 года правительство Великобритании объявило о присвоении компаниям Apple и Google статуса «стратегического участника рынка». Дело в том, что практически все британцы используют смартфоны с операционными системами Android и iOS, которые, в свою очередь, имеют предварительную установку магазинов приложений Google Play и App Store. Предустановка этих приложений всегда привлекала внимание антимонопольных регуляторов, поскольку Apple и Google взимают комиссии с продаж и не предоставляют альтернативы своим магазинам приложений. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на заявление Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании, компании согласились добровольно внести изменения в свои магазины приложений по требованию регулятора. Компании согласны уделять больше внимания защите данных разработчиков, размещающих приложения в магазине, а также обеспечить справедливый, объективный и прозрачный процесс проверки и ранжирования приложений (допускать те приложения, которые конкурируют с сервисами Apple/Google). Apple также обещают предоставить разработчикам доступ к большему количеству функций iOS, что позволит создавать конкурирующие со стандартными приложениями (цифровые кошельки, переводчики и другое).

При этом, как отмечает Reuters, пока не достигнуто согласие относительно комиссии которую взимают Apple и Google за покупки, подписки и платежи внутри приложений. В настоящее время комиссия в обоих магазинах приложений составляет 30%, что, по мнению британского регулятора, слишком много. В Великобритании продолжат работать над тем, чтобы решить ключевую проблему, но, судя по всему, решение вряд ли будет достигнуто в ближайшее время, ведь речь идёт о важном источнике доходов технологических гигантов.