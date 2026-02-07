Речь идёт о Northrop Grumman и Global Military Products, которые задержали некоторые партии снарядов на 18 месяцев

Министерство обороны США планирует взыскать штрафы с крупных оборонных компаний Northrop Grumman и Global Military Products, которые получили контракты на производство артиллерийских снарядов для поставок иностранному государству. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на отчёт генерального инспектора Пентагона и официальные заявления. Источник изображения: Армия СШАВ своём отчёте генеральный инспектор указывает на неэффективное расходование средств оборонным ведомством, которое привело к задержкам и переплате. По мнению аудиторов, средства можно было использовать более эффективно, а некоторые контракты следовало вовсе отменить. В любом случае, некоторые партии боеприпасов были поставлены с опозданием на 18 месяцев, поэтому подрядчиков хотят привлечь к ответственности.

Вероятная сумма штрафы, предлагаемая аудиторами – 1,1 миллиона долларов. Однако окончательная сумма штрафов для каждой из компаний ещё определяется. Northrop Grumman и Global Military Products отказались от комментариев Bloomberg, предложив обратиться к оборонному ведомству. Пентагон подтвердил намерения привлечь к ответственности подрядчиков, отметив, что часть контрактов будет отменена, а другая – в ближайшее время выполнена.