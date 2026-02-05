Немецкая компания разработала дроны-камикадзе для ударов на расстояние до 100 км

Компания STARK (Германия), поставляющая барражирующие боеприпасы Германии, сообщила о получении контракта от неназванной страны из Северной Европы на производство и поставку барражирующих боеприпасов. Как узнало издание Hartpunkt от представителя немецкой компании, заказчик выбрал дроны-камикадзе Virtus. Источник изображения: STARKКомпания подписала контракт в начале февраля и планирует начать поставки уже в этом месяце, завершив их к августу 2026 года. При этом не раскрывается ни стоимость контракта, ни количество заказанных барражирующих боеприпасов. Для STARK это первый контракт на поставку дронов-камикадзе иностранному государству.

Virtus представляет собой автономный летательный аппарат X-образной формы с размахом крыльев 1,8 метра, который может преодолевать расстояния от 80 до 100 километров. Взлётный вес системы составляет 30 килограммов, из которых 5 килограмм – модульная полезная нагрузка. Продолжительность полёта Virtus составляет 1 час, а крейсерская скорость полёта дрона достигает 120 километров в час с последующим пикированием к цели со скоростью 250 километров в час.