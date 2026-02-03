Отбывать наказание за границей будут осуждённые, без законного права на пребывание в Бельгии

Правительство Бельгии обсуждает возможность аренды пенитенциарных учреждений в Эстонии для размещения там лиц, осуждённых бельгийским судом. Об этом сообщает местное издание Le Soir, приводя официальные заявления бельгийских чиновников. Источники изображения: Belga, Nicolas MaeterlinckМинистр юстиции Бельгии Аннелис Верлинден и министр по вопросам убежища и миграции Аннелин ван Боссёйт в понедельник отправятся в Эстонию, чтобы обсудить данный вопрос с эстонскими чиновниками. Власти страны уже сделали несколько ознакомительных визитов в Косово и Албанию с аналогичной целью. Планы Бельгии по размещению заключённых в тюрьмах за границей, обусловлены не только переполненностью собственных пенитенциарных учреждений, но и другими факторами.

Верлинден объясняет, что Брюссель не намерен оплачивать отбывание срока заключения тем лицам, которые на момент вынесения судебного решения не имели права на законное пребывание в стране. Вместо этого бельгийские власти будут стремиться вернуть иностранцев в страну происхождения, а если это невозможно – обеспечить им отбывание тюремного срока за пределами Бельгии. Выбор эстонских тюрем обусловлен тем, что исследовательская организация CEDOCA Генерального комиссариата по делам беженцев и лиц без гражданства Бельгии признаёт высокоразвитую в цифровом отношении судебную и тюремную систему страны.