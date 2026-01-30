Компания Northrop Grumman выполнила последний контракт на производство комплектующих истребителя

В США стали ближе к прекращению производства палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet, поскольку компания Northrop Grumman завершила изготовление последней партии секций фюзеляжа и вертикальных оперений для этих самолётов. Об этом сообщает издание The War Zone. Источник изображения: ВМС СШАОтсутствие новых заказов говорит о том, что пока американские военные не планируют заказывать палубные истребители данного типа, поэтому производство будет прекращено. Объявить о прекращении производства F/A-18E/F Super Hornet могут в 2027 году, когда компания Boeing выполнит последний контракт на сборку 17 самолётов для Военно-морских сил США.

При этом прекращение производства не означает, что весь парк F/A-18E/F Super Hornet будет выведен из эксплуатации в ближайшее время. Boeing и другие субподрядчики продолжат работы по техническому обслуживанию самолётов, но производственные линии будут закрыты, если Пентагон не решит вдруг профинансировать заказ ещё одной партии. Вероятнее всего, этого не произойдёт, поскольку завершение производства палубных истребителей 4 поколения планировали ещё в прошлом году.