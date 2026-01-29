Выбрано три производителя, но один, судя по всему, ещё может лишиться контракта

Министерство обороны Германии продолжает работать над оснащением барражирующими боеприпасами своих подразделений. Развёрнутая в Литве 45-я танковая бригада станет одним из первых подразделений, на вооружении которого будут профинансированные государством дроны-камикадзе для ударов на близкие - средние расстояния. Источник изображения: компания HelsingИздание Hartpunkt, ссылаясь на информированные источники, пишет, что Берлин уже в феврале планирует заключить новые контракты на поставку барражирующих боеприпасов. Среди рассматриваемых производителей – Helsing, Stark и фаворит оборонного ведомства – концерн Rheinmetall. Нюанс в том, что немецкий концерн до сих пор не представил Бундесверу свою разработку. По этой причине нельзя точно сказать, немецкое правительство закажет дроны у трёх производителей или всё-таки ограничится двумя.

Однако, по данным немецкого издания, немецкие власти всё же подтвердили свои намерения заказать у всех трёх производителей. Впрочем, всё зависит от того, сможет ли Rheinmetall убедить Министерство обороны Германии в наличии у них реальных возможностей, соответствующим требованиям Бундесвера. Таким образом, уже в следующем месяце Helsing, Stark и Rheinmetall могут получить контракты стоимостью 25 миллионов евро от правительства Германии. Стоит понимать, что упомянутая сумма – лишь начало. Суммарный бюджет Бундесвера на закупку дронов-камикадзе составляет почти миллиард евро.