Контракт получила израильская компания Elbit Systems

Компания Elbit Systems (Израиль) объявила о получении контракта от Министерства обороны США на оснащение дополнительного количества боевых машин пехоты (БМП) Bradley системами активной защиты Iron Fist. Общая стоимость контракта составляет 228 миллионов долларов в течение трёх лет.

В пресс-релизе израильской компании напоминают, что реализация контракта происходит в сотрудничестве с американской General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Интеграция Iron Fist в Bradley повысит выживаемость экипажа, поскольку системы предназначены для круговой обороны бронетехники от противотанковых управляемых ракет, барражирующих боеприпасов и кинетических дронов.

Первый заказ от Пентагона на оснащение БМП Bradley системами Iron Fist был заключён в 2024 году на сумму 191 миллион долларов. При этом оборонное ведомство ни тогда, ни сейчас не раскрывает количество модернизуемой бронетехники.

В настоящее время Elbit Systems предлагает системы активной защиты Iron Fist странам НАТО, занимаясь интеграцией их с большим количеством западной бронетехники. Так, например, ряд европейских стран заказывают танки Leopard 2 сразу с Iron Fist, учитывая возможности системы по отражению атак дронов-камикадзе на бронетехнику.