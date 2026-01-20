Дрон-камикадзе с боевой частью 42 кг преодолел это расстояние примерно за 7 часов

В Косово провели испытания ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) SKIFTER K1 местного производства, который за достаточно короткий цикл разработки продемонстрировал значимые результаты. Об этом сообщает издание Army Recognition, ссылаясь на опубликованную разработчиком Ридваном Алиу информацию.

В ходе испытаний косовский БПЛА, внешне имеющий сходство с иранскими Shahed, преодолел 1124 километров. Полёт занят 7 часов и 12 минут (скорость полёта составила примерно 160 километров в час), а сам дрон был оснащён боевой частью 42 килограмма. Таким образом, производитель подтвердил, что SKIFTER K1 относится к классу вооружений стратегического уровня, а не является обычным барражирующим боеприпасом для ударов по колоннам бронетехники противника на небольших расстояниях. Взрыв после нанесения удара по целиПока непонятно, насколько косовские вооружённые силы заинтересованы в таком вооружении, но сам факт, что на территории страны находится готовое решение для дальнобойных ударов. Для Косово, где проживает около 1,6 миллионов человек, а ВВП государства находится на уровне 11 миллиардов долларов, дальнобойные БПЛА – единственная возможность обзавестись наступательным оружием с дальностью полёта более 1 тысячи километров.