В официальном заявлении утверждается, что действия согласованы с Данией

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), объединяющее военно-воздушные силы США и Канады, объявило на своей странице в социальной сети X об отправке военных самолётов на космическую базу Питуффик в Гренландии. Объект находится в распоряжении правительства США, являясь анклавом, не зависящим от гренландского правительства.

В заявлении NORAD говорится, что самолёты будут поддерживать давно запланированные мероприятия объединения, опираясь на сотрудничество между США и Канадой в сфере обороны. При этом подчёркивается, что все действия были санкционированы правительством Королевства Дании, в состав которого входит арктический остров. Правительство Гренландии также в курсе действий NORAD.

Ротация сил привлекла внимание СМИ, поскольку происходит на фоне территориальных притязаний США на Гренландию. Американские власти требуют от Европы обеспечить передачу арктического острова под их контроль, настаивая, что только они смогут обеспечить Гренландии достаточную защиту от современных угроз безопасности. Помимо этого, власти США хотят включить остров в разрабатываемую ими систему противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome) стоимостью сотни миллиардов долларов.