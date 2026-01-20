Сайт Конференция
Nacvark
Разведка Дании рекомендует властям перестать использовать AirPods из-за риска прослушки
Такую информацию озвучила местная газета Ingeniøren

Управление военной разведки Дании выпустило новую рекомендацию для властей страны, в которой призывает государственных служащих воздержаться от использования наушников с Bluetooth, включая AirPods от американской компании Apple. Об этом сообщает местная газета Ingeniøren.

Соответствующая рекомендация обусловлена экспертным заключением, в котором говорится, что использование Bluetooth-наушников чревато риском прослушки. Наушники могут взломать с помощью существующих уязвимостей, вне зависимости от того, речь идёт о служебной или личной гарнитуре. По этой причине военная разведка рекомендует отказаться от Bluetooth-наушников до тех пор, пока не будет уведомления экспертов об обратном.

Рекомендацию получили, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Однако, по данным источников Ingeniøren в полиции, сотрудники призвали разведку полагаться на конкретные прецеденты, поскольку рекомендации подобного характера, без реального подтверждения рисков, создают панику. В ответ датская разведка озвучила реальный случай, когда был совершён взлом Bluetooth-аксессуаров с помощью Google Fast Pair.

#наушники #дания #airpods
Источник: radar.dk
+
Написать комментарий (0)
