Вес боевой части ракеты составляет 8 тонн

Южная Корея приступила к развёртыванию баллистических ракет малой дальности класса «земля – земля» Hyunmoo-5, которую разместят в передовых воинских частях. В настоящее это самое мощное ударное вооружение страны, которое может нести боевую часть весом 8 тонн. При этом дальность полёта ракеты достаточно ограниченная – всего лишь 300 километров. Тем не менее, этого достаточно, чтобы иметь возможность поразить цели на территории основного стратегического противника.

Развёртывание Hyunmoo-5 ожидалось в конце 2025 года, поэтому текущие действия соответствуют планам. Ожидается, что полное развёртывание данных ракетных комплексов будет завершено к 2030 году. Говоря о вышеупомянутой 8-тонной боевой части, следует подчеркнуть, что южнокорейская баллистическая ракета предназначена в первую очередь для поражения стратегической инфраструктуры, включая бункеры и объекты глубоко под землёй. Директор аналитического центра Korea Defence Network Ли Иль утверждает, что в случае гипотетического запуска Hyunmoo-5 вероятность перехвата баллистической ракеты Северной Кореей достаточно невелика.