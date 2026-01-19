Berlingske: Такие действия могут указывать на планирование США операции в Гренландии

В январе 2025 года правительство США пыталось получить информацию о военных объектах, портах и критически важной инфраструктуре в Гренландии. Об этом сообщает датское издание Berlingske, которое ознакомились с официальным документами в отредактированной версии (по соображениям внутренней безопасности).

По данным издания, американские чиновники пытались неофициально заставить своих датских коллег передать им информацию, имеющую стратегическую важность. Происходило это без ведома официального Копенгагена, что вызвало обеспокоенность у датского оборонного ведомства, которое впоследствии было проинформировано военным командованием. Непонятно, удалось ли США получить необходимую им информацию.

Berlingske акцентирует внимание на том, что такие действия могут указывать на планирование США операции в Гренландии с применением военных сил ещё с начала прошлого года. Посольство США в Дании в комментарии изданию подчеркнуло, что «никого не должен удивлять интерес Вашингтона к контактам с партнёрами», поскольку НАТО работает вместе «для обеспечения безопасности в Арктике».