Такая мера рассматривается на фоне анонсированных ранее пошлин США из-за отправки европейских войск на остров

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Европейский союз планирует ввести пошлины на импортируемые из США товары на общую сумму около 93 миллиардов евро. Такая мера рассматривается в качестве ответной из-за ранее анонсированных Вашингтоном пошлин на импорт товаров из тех стран Европы, которые отправили свои войска на арктический остров.

По данным издания, европейские чиновники также рассматривают ограничение доступа компаниям США на европейский рынок. Страны Европейского союза могут использовать эту ограничительную меру в качестве одного из рычагов давления на США накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

Financial Times акцентирует внимание на том, что предлагаемые Европейским союзом пошлины были подготовлены ещё в 2025 году, но впоследствии их так и не ввели из-за снижения торговой напряжённости с США. Однако теперь, когда США требуют передать им контроль над Гренландией, грозясь увеличить пошлины до 25% уже в июле, европейские страны снова рассматривают введение дополнительных тарифов на американские товары.