Nacvark
FT: ЕС планирует ввести пошлины против США на €93 млрд из-за Гренландии
Такая мера рассматривается на фоне анонсированных ранее пошлин США из-за отправки европейских войск на остров

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Европейский союз планирует ввести пошлины на импортируемые из США товары на общую сумму около 93 миллиардов евро. Такая мера рассматривается в качестве ответной из-за ранее анонсированных Вашингтоном пошлин на импорт товаров из тех стран Европы, которые отправили свои войска на арктический остров.

По данным издания, европейские чиновники также рассматривают ограничение доступа компаниям США на европейский рынок. Страны Европейского союза могут использовать эту ограничительную меру в качестве одного из рычагов давления на США накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

Financial Times акцентирует внимание на том, что предлагаемые Европейским союзом пошлины были подготовлены ещё в 2025 году, но впоследствии их так и не ввели из-за снижения торговой напряжённости с США. Однако теперь, когда США требуют передать им контроль над Гренландией, грозясь увеличить пошлины до 25% уже в июле, европейские страны снова рассматривают введение дополнительных тарифов на американские товары.

#сша #евросоюз #гренландия
Источник: ft.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

syberroma
02:26
Фильмы квартета И согласен, фильмы Аллы Суриковой согласен, остальное как комедии совсем печальное зрелище, та же Комедия строгого режима на этом фоне прекрасно смотрится.
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
AndreySE-VL
01:30
Они провели разведку, и вернулись =) А с санкциями от Трампа просто совпало ))
BILD: Все 15 немецких военных во главе с адмиралом Паули сегодня досрочно покинули Гренландию
Alexander Muz
01:20
Тоже мне новость )) Знаю лично двух людей которые на досуге в своей мастерской в очень больших масштабах вот так перекатывают DDR4... из ноутбучной памяти (запасы / скупают модули малого объема). Т...
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
corsi
00:35
Как совпало, только санкции ввели - и они резко свалили.
BILD: Все 15 немецких военных во главе с адмиралом Паули сегодня досрочно покинули Гренландию
salexa
00:35
ссыкуны
BILD: Все 15 немецких военных во главе с адмиралом Паули сегодня досрочно покинули Гренландию
КОТ
00:30
Вот такие они, европейские воины, героизм только на словах, апо факту - пара санкций и все обдристались.
BILD: Все 15 немецких военных во главе с адмиралом Паули сегодня досрочно покинули Гренландию
vl
00:16
В тексте ошибка, написано " Графический процессор построен на архитектуре Ada Lovelace " , а должно быть " Графический процессор построен на архитектуре Blackwell " , поскольку речь идёт о RTX 5060 , ...
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
Дима
23:57
С одной стороны ты прав, но Что считать Ляпами? Когда Штирлиц в Германии пишет телеграмму на Бланке СССР? т. п. Достаточно ли этого чтобы не смотреть и не рекомендовать? Или где? Где список этих крите...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Камиль Ахмадуллин
23:55
Звучит как какой-то бред. ИИ и 3Д сканирование это понятно. А вот вертикальный взлёт и посадка?! Вы там че совсем обкурились?! Тем более если у него дальность в задумке 12000 км. Вы представляете се...
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
Дима
23:46
Фантастика не подлежит критике по "техническим" параметрам. Про Хотабыча смотим , хвалим и не говорим "так не бывает. Чаще фильм не заходит по разным причинам и разным предпочтениям. Если дома, то мож...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
