Канадское издание CBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания Saab (Швеция) предлагает Канаде приобрести 72 истребителя JAS 39 Gripen и 6 самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Такой заказ позволит создать на территории страны 12,6 тысяч квалифицированных рабочих мест.
В материале издания напоминают, что шведская компания в прошлом году предлагала Канаде создать на её территории более 10 тысяч рабочих мест, но не уточняла необходимый для этого объём заказов. По данным CBC News, в Оттаве рассматривают предложение Saab по обоим самолётам на предмет экономической выгоды.
На вооружении Канады нет ни Gripen, ни GlobalEye. Однако канадское правительство заинтересовано в модернизации своих военно-воздушных сил, в то время как напряжённые отношения с США заставляют страну диверсифицировать партнёров в сфере обороны. По этой причине Saab предлагает Оттаве рассмотреть приобретение шведских самолётов, придавая этому предложению дополнительные экономические стимулы в качестве права на локализацию производства.