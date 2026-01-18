Это позволит создать на территории страны более 12 тысяч рабочих мест

Канадское издание CBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания Saab (Швеция) предлагает Канаде приобрести 72 истребителя JAS 39 Gripen и 6 самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Такой заказ позволит создать на территории страны 12,6 тысяч квалифицированных рабочих мест.

В материале издания напоминают, что шведская компания в прошлом году предлагала Канаде создать на её территории более 10 тысяч рабочих мест, но не уточняла необходимый для этого объём заказов. По данным CBC News, в Оттаве рассматривают предложение Saab по обоим самолётам на предмет экономической выгоды.

На вооружении Канады нет ни Gripen, ни GlobalEye. Однако канадское правительство заинтересовано в модернизации своих военно-воздушных сил, в то время как напряжённые отношения с США заставляют страну диверсифицировать партнёров в сфере обороны. По этой причине Saab предлагает Оттаве рассмотреть приобретение шведских самолётов, придавая этому предложению дополнительные экономические стимулы в качестве права на локализацию производства.