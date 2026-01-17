Возможные удары по Ирану, судя по всему, откладываются, но США продолжают концентрировать силы в регионе

Военно-морские силы США направляют на Ближний Восток как минимум одну, а может и несколько авианосных ударных групп, учитывая сохраняющуюся напряжённость в регионе. Об этом сообщает издание The War Zone, проанализировав открытую информацию.

Помимо этого, в ближневосточный регион могут следовать некоторые подразделения военно-воздушных сил США. Несмотря на концентрацию сил в регионе, ожидаемые удары по Ирану, судя по всему, откладываются. Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) в разговоре с журналистами подтвердил, что решил не наносить удары по Ирану. На вопрос о том, принято ли это решение под давлением ближневосточных партнёров, он ответил отрицательно.

The War Zone допускают, что очередная концентрация сил на Ближнем Востоке позволит предоставить Белому дому дополнительные ресурсы на случай планирования новых ударов в регионе. Не так давно сообщалось, что в данный момент у США нет достаточного количества войск в регионе, чтобы обеспечить защиту своих и союзных объектов. Всё это также могло повлиять на решение Трампа об отказе от ударов.

Ожидается, что уже на следующей неделе на Ближний Восток прибудут авианосные ударные группы USS Abraham Lincoln и, возможно, USS George H. W. Bush. Подкрепление может значительно усилить возможности США по нанесению ударов и защите от ракетных ударов.