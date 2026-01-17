Дрон перевозил продукцию через высокогорные районы

В Китае провели первый полёт транспортного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего радиуса действия FP-985 Taurus от компании Aerospace Times Feipeng. Свой первый полёт дрон осуществил от города Линьчжи на юго-западе Сицзанского автономного района до Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань, преодолев более 1,1 тысячи километров.

Беспилотник успешно доставил различную продукцию (масло, чай и кисломолочные продукты) через высокогорные районы. Таким образом, FP-985 стал первым в мире логистическим дроном, который успешно перевёз груз на расстояние свыше 1 тысячи километров. Не уточняется, с какой скоростью летел дрон, но его использование значительно быстрее привычных наземных маршрутов.

FP-985 Taurus разрабатывался для дальних логистических операций в сложных условиях, включая высокогорье и географически труднодоступные регионы. Дрон обладает максимальной взлётной массой 5,7 тонны и грузоподъёмностью более 2 тонн. Из преимуществ этого транспортного БПЛА – способность летать как на низких, так и больших (4 километра) высотах. Помимо этого, он устойчив к сильному ветру и низким температурам.