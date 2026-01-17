Сайт Конференция
Nacvark
В Израиле военный вертолёт UH-60 Black Hawk потерпел крушение при эвакуации
Его пытались эвакуировать, но трос оборвался

В сети публикуют кадры крушения вертолёта UH-60 Black Hawk Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в израильской модификации «Яншуф». Вертолёт эвакуировали с помощью другой винтокрылой машины, но трос не выдержал нагрузку и оборвался, в результате чего UH-60 разбился об землю.

Как сообщается, перед крушением вертолёт совершил посадку из-за плохих погодных условий, но не смог самостоятельно взлететь. Другой вертолёт, отвечавший за проведение эвакуации, не пострадал и успешно вернулся на базу.

Несмотря на потерю UH-60 Black Hawk, экипаж ЦАХАЛ удалось эвакуировать, поэтому обошлось без жертв. Однако сам вертолёт восстановлению не подлежит, поскольку падал носовой частью вниз. По факту инцидента проводится расследование, официальных версий крушения не было озвучено.

Предполагается, при проведении эвакуации UH-60 не были учтены все возможные нагрузки, включая раскачивание подвешенного на тросе вертолёта. Можно предположить, что пилот, проводивший операцию по эвакуации, превысил допустимую скорость, из-за чего трос с грузом начал сильно раскачиваться и оборвался.

#израиль #uh-60 black hawk #uh-60
Источник: twz.com
