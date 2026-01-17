Беспилотник способен летать с крейсерской скоростью 0,8 Маха, то есть сопоставимую с истребителем

Компания Baykar Technologies (Турция) опубликовала очередной видеоролик с демонстрацией возможностей своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar Kızılelma, позиционируемого как автономный самолёт. Беспилотник смог развить крейсерскую скорость на уровне 0,8 Маха (около 980 километров в час), что сопоставимо с современными истребителями.

Данный порог скорости хоть и является дозвуковым, но, так или иначе, приближает беспилотный самолёт к пилотируемой авиации. Для сравнения, американский истребитель F-35 способен развивать крейсерскую скорость на уровне 0,9 Маха. Сравнивая Kızılelma с пилотируемым истребителем, можно смело сказать, что беспилотник не уступает ему, по крайней мере, по времени реакции.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В будущем Турция планирует размещать Bayraktar Kızılelma на свои авианосцы, используя дроны для нанесения ударов вглубь территорий. Такой подход сокращает риски для пилотов, поскольку пилотируемым истребителям больше не придётся выполнять задачи, где есть необходимость заходить в радиус действия противовоздушной обороны противника.