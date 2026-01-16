Решение о ребрендинге Минобороны США было принято ещё в сентябре 2025 года

Принятое в сентябре 2025 года решение о переименовании Министерства обороны США (Department of Defence) в Министерство войны (Department of War) может обойтись американскому бюджету в 125 миллионов долларов. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на опубликованный вчера отчёт Бюджетного управления Конгресса США.

По оценкам государственных аналитиков, в зависимости от того, каким образом Пентагон завершит свой ребрендинг, итоговая стоимость переименования составит от 10 до 125 миллионов долларов. Кратное увеличение расходов возможно в том случае, если Конгресс США решит поддержать инициативу Белого дома, занявшись переименованием ведомства на законодательном уровне.

Бюджетное управление Конгресса США подчёркивает, что им сложно оценить окончательную стоимость переименования, поскольку Пентагон отказался предоставить подробности своих планов на ребрендинг. Однако основные расходы обусловлены сменой вывесок, фирменных бланков и веб-сайта. Помимо этого, увеличение стоимости ребрендинга возможно в том случае, если Пентагон в срочном порядке утилизирует служебную документацию и закажет новую с обновлённой символикой. Пока что у аналитиков есть только один отчёт Пентагона, в котором говорится о потраченных 1,9 миллиона долларов за 30 дней для обновлённых флагов, табличек, значков и учебных материалов.

Следует подчеркнуть, что переименование Пентагона пока что ограничивается лишь президентским указом. Его отмена, например следующим президентом США, приведёт к сворачиванию ребрендинга. Дональд Трамп ещё в сентябре говорил, что не видит смысла закреплять изменения на законодательном уровне, хотя обсудит эту возможность.