Под запрет также попало ПО израильских компаний

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Китая потребовали от китайских компаний перестать использовать программное обеспечение (ПО) в сфере безопасности, разработанное компаниями из США и Израиля. Объясняется это соображениями национальной безопасности, в частности, тем, что ПО может собирать и передавать конфиденциальную информацию за границу.

По данным издания, под запрет попало ПО компаний Broadcom, VMware, Palo Alto Networks, Fortinet и Check Point Software Technologies. Помимо этого, запрет распространяется на программы Mandiant и Wiz, которые были приобретены американским конгломератом Alphabet (Google). Отмечается, что на фоне данного решения акции вышеперечисленных компаний падают в стоимости.

Reuters не удалось установить, какому количеству китайских компаний пришёл запрет на использование американского и израильского ПО. Большинство крупных разработчиков ПО в сфере кибербезопасности, включая McAfee, отвергают ведение бизнеса с Китаем, а также получение прямых доходов от сотрудничества с китайскими компаниями.