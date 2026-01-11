Работы планируют завершить к 2030 году

В субботу в Бишофту (40 километров от столицы Эфиопии) началось строительство нового аэропорта, который станет крупнейшим в Африке. Общая стоимость проекта составляет 12,5 миллиардов долларов, треть из которых покроет крупнейшая на континенте авиакомпания Ethiopian Airlines (принадлежит государству Эфиопия), чьи доходы продолжают расти по мере открытия новых маршрутов.

Первоначально проект оценивался в 10 миллиардов долларов, но его стоимость выросла. Как уже было упомянуто выше, Ethiopian Airlines покрывает 30% от стоимости строительства, в то время как оставшаяся сумма поступает от кредиторов. Среди кредиторов – Африканский банк развития и компании из США, Европы, Китая и Ближнего Востока. На работы по подготовке ландшафта уже выделено 610 миллионов долларов, а основные подрядчики готовятся приступить к работе уже в августе 2026 года.

Международный аэропорт Бишофту сможет вместить 270 самолётов и обслуживать 110 миллионов пассажиров в год. Строительство аэропорта планируют завершить в 2030 году. Инициатором проекта является Ethiopian Airlines, стремящаяся расширять своё присутствие на африканском рынке. По задумке, масштабы аэропорта в Бишофту превзойдут Международный аэропорт Дубай.