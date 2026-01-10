Компания принадлежит приятелю Трампа, а также финансируется правительством США

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что по итогам проведённого тендера, правительство Украины передаст инвестиционной компании TechMet из Ирландии контроль над литиевым месторождением «Добра» в Кировоградской области. Компания займётся его разработкой взамен на передачу Киеву части добываемой продукции, то есть лития, который используется в производстве аккумуляторных батарей.

В материале издания акцентируют внимание на том, что одним из инвестиционных партнёров компании является Рональд Лаудер, с которым президент США Дональд Трамп знаком ещё со времён учёбы в колледже. Помимо этого, крупнейшим акционером компании является Корпорация международного развития США (DFC), которая изначально создавалась для привлечения частного капитала в поддержку экономического развития развивающихся стран.

Несмотря на всё вышеописанное, источники издания в специальной комиссии отвергли политический характер решения. По словам источников, компания успешно выполнила условия тендера, опередив конкурентов по всем критериям. Пока что официального решения ещё нет, поскольку необходимо постановление Кабинета министров Украины, но, по данным The New York Times, это лишь формальность, учитывая завершение тендера в пользу TechMet.

Минимальные инвестиции (оборудование и инфраструктура) в месторождение составляют 179 миллионов долларов, большую часть из которых готовы выделить инвесторы TechMet. При этом нет точных сроков, когда на литиевом месторождении начнётся промышленная добыча, ведь ещё предстоит подтвердить наличие запасов в недрах.