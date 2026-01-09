По крайней мере, так утверждает министр обороны Турции Яшар Гюлер

Министр обороны Турции Яшар Гюлер, чьи слова приводит издание Anadolu, заявил, о новых возможностях военного сотрудничества с Японией, которое в перспективе может достичь «стратегического уровня». По его словам, в Токио уже рассматривают приобретение турецких беспилотников, обладающих возможность длительного полёта и бесперебойного наблюдения.

Турецкий министр подчеркнул, что предлагаемые Японии дроны являются надёжными, гибкими и экономическим эффективными. Их разработка осуществлялась на основе опыта, полученного в условиях эксплуатации – добавил министр, намекнув, что речь идёт о передовых моделях. Гюлер уточнил, что среди рассматриваемых японским правительством вариантов модели Bayraktar TB2 и TB3 компании Baykar Technologies, а также Anka производства Turkish Aerospace Industries.

Страны уже провели в Анкаре переговоры на уровне глав оборонных ведомств по вопросам морской безопасности, беспилотных систем, подготовки кадров и технологий противовоздушной обороны. Яшар Гюлер акцентирует внимание на том, что передовые японские технологии могут сочетаться с производственными мощностями и обретённым опытом Турции. Уже в марте этого года Япония и Турция проведут новую встречу, где может быть заключено рамочное соглашение в сфере оборонной промышленности. Судя по всему, в этом соглашении Токио может подтвердить планы по приобретению турецких беспилотников.