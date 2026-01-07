Как сообщает издание Reportera, об этом сообщил представитель Korea Aerospace Industries

Правительство Филиппин планирует приобрести у Южной Кореи её новейшие истребители четвёртого поколения KF-21 Boramae, которые только в этом году могут быть поставлены южнокорейским военно-воздушным силам. Об этом сообщает издание Reportera, приводя слова представителя компании Korea Aerospace Industries.

Отмечается, что выбор KF-21 Boramae обусловлен опытом военного сотрудничества с Южной Кореей. Филиппинские военно-воздушные силы уже успели оценить возможности FA-50, другого южнокорейского истребителя, который поступил на их вооружение ещё в 2014 году. По этой причине новый KF-21 Boramae выглядит для Манилы более привлекательный, чем шведский самолёт JAS-39 Gripen или американский F-16. Власти Филиппин убедились, что Сеул готов обеспечить экономическую эффективность (низкую стоимость истребителя и лётного часа) и оперативную техническую поддержку.

По данным Reportera, филиппинская армия рассматривает приобретение южнокорейских истребителей в период с 2027 по 2029 годы. Окончательное решение ещё не было принято.

Как стало известно ранее, южнокорейский истребитель KF-21 Boramae оказался почти в два раза дешевле западных аналогов. Стоимость самолёта в конфигурации Block 1 оценивается всего лишь в 83 миллиона долларов.