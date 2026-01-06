Это позволит увеличить дальность и скорость полёта снаряда

Индийские СМИ сообщают, что вооружённые силы Индии могут стать первыми в мире, кто приступит к оперативному развёртыванию артиллерийских снарядов калибра 155-мм с прямоточным реактивным двигателем. В настоящее время технология, разрабатываемая Индийским технологическим институтом Мадраса при поддержке Организации оборонных исследований и разработок, проходит испытания.

Отмечается, что использование прямоточного реактивного двигателя – не инновация, но в случае с артиллерийскими снарядами это действительно новшество. Предполагается, что реактивные снаряды для артиллерии будут иметь большую дальность и скорость полёта. Характеристики нового индийского снаряда не раскрываются, но эксперты считают, что дальность полёта будет увеличена на 30% - 50% без потери разрушительности (боевая часть будет того же веса, что и в обычном снаряде).

Как только технология будет доведена до готовности, военные Индии приступят к её тестированию, в том числе на артиллерийских гаубицах M777 американского производства. Установка реактивного двигателя будет происходить на уже готовые снаряды, имеющиеся у индийских вооружённых сил. Над соответствующими технологиями уже работают США, Великобритания и другие страны. Нюанс в том, что до сих пор ни одна из этих стран не приступила к оперативному развёртыванию снарядов. Так, например, американские Ramjet 155 планировали развернуть до конца 2025 года, но об этом пока информации нет.