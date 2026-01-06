Решение принято необходимостью не допустить вывод активов за пределы страны

Федеральное министерство иностранных дел Швейцарии сообщило о принятом решении по заморозке всех возможных активов, принадлежащих экс-президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его ближайшему окружению. При этом швейцарские власти не стали замораживать активы, принадлежащие членам действующего правительства страны.

Решение было принято для того, чтобы не допустить вывод активов за пределы страны, а также затронуло только те лица, против которых ранее не вводились санкции. Сама мера необходима для того, что страна происхождения активов (Венесуэла) могла в будущем обратиться за правовой помощью в соответствии с законными процедурами. В том случае, если будет доказано, что принадлежащие экс-президенту активы были незаконно получены (например, вследствие коррупционных схем), то Швейцария предпримет шаги для их направления «на благо населения Венесуэлы».

Федеральное ведомство объясняет, что при принятии решений не имеет значения причина, из-за которой Николас Мадуро утратил власть, была ли она законной или противоречащей международному праву. Основным фактором было то, что Мадуро официально утратил власть после принесения присяги исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Из-за этого возникли риски, что экс-президент решит воспользоваться собственными активами в личных целях, пока не было проведено разбирательство относительно законности их получения. В данном случае Швейцария рассматривает заморозку как способ уберечь активы от незаконного использования, пока не будет проведено независимое расследование.