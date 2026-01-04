По его словам, американские нефтяные компании готовы зайти на рынок

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) после проведённой в Венесуэле операции по аресту президента страны Николаса Мадуро пообещал многомиллиардные инвестиции в венесуэльские месторождения нефти. Соответствующее заявление прозвучало всего лишь через пару часов после того, как Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе.

Трамп сообщил, что позволит американским компаниям зайти на рынок Венесуэлы, чтобы инвестировать миллиарды долларов в ремонт сильно повреждённой нефтяной инфраструктуры, которая впоследствии начнёт приносить прибыль. Политик отметил, что Каракас практически не добывал нефть, несмотря на крупные месторождения, поскольку у страны не было средств на соответствующую инфраструктуру.

Теперь же американские компании могут инвестировать в разработку месторождений, чтобы продавать нефть по доступной цене по всей Латинской Америки. При этом Трамп уточнил, что США по-прежнему сохраняют одностороннее эмбарго на экспорт венесуэльской нефти.

Венесуэла действительно обладает крупнейшими запасами нефти (около 20% от мировых запасов). При этом страна не инвестировала в разработку месторождений, ограничивая экспорт нефти. Единственным крупным импортёром венесуэльской нефти был Китай. Однако из-за морской блокады США, по данным Bloomberg, венесуэльским властям пришлось останавливать добычу даже на действующих месторождениях.