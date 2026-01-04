Вчера военнослужащие Пакистана провели первые лётные испытания крылатой ракеты «Таймур» (Taimoor), разработанной местным обороно-промышленным комплексом для нанесения точных ударов на большие расстояния (по предварительным данным – от 300 до 600 километров). Об этом сообщает издание Defence Blog со ссылкой на официальное заявление ВВС Пакистана.

Запуск ракеты был осуществлён с помощью истребителя Dassault Mirage III, то есть речь идёт о ракете воздушного базирования. Ракета полагается на инерциальную и спутниковую навигацию, а также тепловизионную головку самонаведения на конечном этапе полёта. Taimoor может летать на малой высоте, чтобы снизить вероятность своего обнаружения радарами. Проведённые испытания подтвердили технические характеристики крылатой ракеты.

Официальной информации о технических характеристиках Taimoor крайне мало. Известно, что её разработкой занимается пакистанская компания Global Industrial & Defence Solutions. Следует рассматривать крылатую ракету Taimoor как аналог англо-французскому Storm Shadow/SCALP-EG или немецкому Taurus.