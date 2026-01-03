Американский президент подтвердил готовность страны «прийти на помощь» протестующим в случае эскалации

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) на фоне продолжающихся в Иране протестов заявил о готовности Вашингтона вмешаться в ситуацию. По его словам, США готовы «прийти на помощь» протестующим, если иранские власти отдадут приказ открыть по ним огонь. Как известно, протесты в Иране продолжаются уже почти неделю, постепенно перерастая в массовые беспорядки.

В ответ секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ардашир Амоли Лариджани раскритиковал заявление Трампа, подчеркнув, что американское вмешательство во внутренние дела его страны приведёт лишь к дестабилизации дел на всём Ближнем Востоке.

Издание Reuters сообщает, что посол Ирана в Организации Объединённых Наций (ООН) Амир-Саид Иравани обратился в Совет безопасности ООН с требованием осудить заявление Трампа. Иранский дипломат добавил, что Тегеран будет отстаивать свои права, а США несут полную ответственность за «любые последствия, вытекающие из угроз и любой последующей эскалации».

Основная причина массовых протестов в Иране обусловлена неконтролируемой инфляцией, которая привела к девальвации местной валюты и подорожанию продуктов. Нюанс в том, что длительные протесты по нарастающей переходят от обсуждения экономических проблем к более глубоким вопросам, вплоть до призывов к свержению власти.