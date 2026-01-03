Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Трамп допустил вмешательство США на фоне протестов в Иране
Американский президент подтвердил готовность страны «прийти на помощь» протестующим в случае эскалации

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) на фоне продолжающихся в Иране протестов заявил о готовности Вашингтона вмешаться в ситуацию. По его словам, США готовы «прийти на помощь» протестующим, если иранские власти отдадут приказ открыть по ним огонь. Как известно, протесты в Иране продолжаются уже почти неделю, постепенно перерастая в массовые беспорядки.

В ответ секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ардашир Амоли Лариджани раскритиковал заявление Трампа, подчеркнув, что американское вмешательство во внутренние дела его страны приведёт лишь к дестабилизации дел на всём Ближнем Востоке.

Издание Reuters сообщает, что посол Ирана в Организации Объединённых Наций (ООН) Амир-Саид Иравани обратился в Совет безопасности ООН с требованием осудить заявление Трампа. Иранский дипломат добавил, что Тегеран будет отстаивать свои права, а США несут полную ответственность за «любые последствия, вытекающие из угроз и любой последующей эскалации».

Основная причина массовых протестов в Иране обусловлена неконтролируемой инфляцией, которая привела к девальвации местной валюты и подорожанию продуктов. Нюанс в том, что длительные протесты по нарастающей переходят от обсуждения экономических проблем к более глубоким вопросам, вплоть до призывов к свержению власти.

#сша #трамп #иран
Источник: reuters.com
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter