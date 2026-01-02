Световые шоу с использованием дронов всё чаще становятся альтернативой традиционным фейерверкам

В этом сезоне на территории Великобритании прошло рекордное количество световых шоу с использованием дронов, которые всё чаще рассматриваются как аналог традиционным фейерверкам. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на официальные данные Управления гражданской авиации Великобритании (CAA).

В ноябре и декабре на территории страны прошли 62 крупных шоу, что в три раза больше, чем за тот же период 2024 года. Большинство мероприятий было развлекательными, хотя некоторые были связаны с военными и техническими испытаниями. Суммарно CAA в 2025 году предоставило 252 разрешения на использование роев дронов, часть из которых использовались в развлекательных целях. Для сравнения, в прошлом году было предоставлено всего 109 разрешений.

Тем не менее, лидерами по проведению световых шоу с использованием дронов по-прежнему остаются Китай и США. Так, например, в октябре в уезде Люян (Китай) был поставлен мировой рекорд по одновременному запуску почти 16 тысяч дронов, управляемых с одного компьютера. Демонстрация силуэта Земли с помощью дронов (Китай)Financial Times акцентирует внимание на преимуществах подобных шоу ад фейерверками: они тише, безопаснее и менее вредны для окружающей среды. С другой стороны, представители пиротехнической отрасли считают дроны менее впечатляющими.