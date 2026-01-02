Протесты продолжаются уже пятый день и сопровождаются столкновениями между полицией и протестующими

Ближе к концу 2025 года, 28 декабря, в Иране началась массовая волна протестов. Как сообщается, протесты являются самыми крупными с 2022 года. Основной причиной протестов является недовольство населения, столкнувшегося с существенным ростом цен на продовольствие и другие товары из-за неконтролируемой инфляции. Местная валюта обвалилась до исторического минимума, а глава Центрального банка Ирана Мохаммед Реза Фарзин был отправлен в отставку.

The Wall Street Journal, ссылаясь на местные СМИ, пишет, что протесты постепенно перешли в массовые беспорядки. Протестующие всё чаще сталкиваются с правоохранительными органами, что приводит к пострадавшим.

По данным иранского издания Fars, после нападения на полицейский участок в провинции Лурестан пострадали 17 человек, а ещё трое погибли. Некоторые участники протестов начали забрасывать камнями административные здания, включая администрацию местного губернатора. Пострадавшие фиксируются не только среди гражданского населения, но и силовиков: государственное СМИ «Голос Ирана» (IRIB) сообщает о гибели 21-летнего иранца, входившего в добровольческое подразделение при силах безопасности. Ещё 13 сотрудников сил безопасности получили ранения. Правительство Ирана с одной стороны поручило министерству внутренних дел начать диалог с представителями протеста для решения внутренних проблем, а с другой – объявило о попытках протестующих «посеять раздор в обществе».