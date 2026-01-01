Заказ получила компания WASS Submarine Systems, принадлежащая Fincantieri

Компания Fincantieri (Италия) сообщила о получении своим дочерним предприятием WASS Submarine Systems крупного контракта от Военно-морских сил Индии на поставку тяжёлых торпед Black Shark Advanced (BSA) для шести подводных лодок Scorpène, сконструированных Францией для индийского флота. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов евро, что делает его крупнейшим за 150-летнюю историю WASS.

В стоимость также входит поставка пусковых установок, оборудования для технического обслуживания и соответствующих запасных частей. Отмечается, что для WASS крупный контракт от Индии предоставляет возможность расширить своё присутствие на индийском рынке. Fincantieri напоминает, что торпеды BSA используются шестью странами мира, включая Италию.

Поставки BSA запланированы на период с 2028 по 2030 год. Производство будет происходить на предприятии WASS в итальянском городе Ливорно, где расположен Центр передовых разработок в области подводных систем. Количество заказанных торпед не раскрывается.

BSA разработаны для ударов на расстояние до 27 морских миль (около 50 километров) боевой частью весом 350 килограммов. Торпеды оснащены системами радиоэлектронной борьбы и гидролокатором.