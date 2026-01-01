Американские военные имеют возможность захватить судно, но теперь необходимо политическое решение

С 21 декабря 2025 года Военно-морские силы США преследуют танкер Bella 1, вышедший из портов Венесуэлы с нефтью на борту. Американские военные планировали задержать находящийся под санкциями танкер, но до сих пор это не делают, хотя силовое решение всё ещё рассматривается.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, ситуация изменилась после того, как экипаж танкера неаккуратно нарисовал флаг России. В США предполагают, что таким образом экипаж судна пытается заявить о «защите» со стороны российского государства, предотвратив силовой захват танкера. При этом судно продолжает игнорировать требования США об остановке, меняет курс и скрывает своё местоположение.

Источники издания утверждают, что американские военные технически готовы к захвату танкера. Армия обладает всеми силами, чтобы группа морских пехотинцев взяла судно на абордаж. Однако военные избегают силового решения из-за отсутствия приказа. Демонстрация российского флага усложняет проведение операции, поскольку теперь она сопряжена с политическими и дипломатическими рисками. Не исключено, что Bella 1 на самом деле лишь пытается избежать задержания с помощью демонстрации российского флага. В любом случае, теперь для захвата танкера необходимо разрешение Белого дома.