Как известно, американский президент в разговоре с журналистами неожиданно подтвердил информацию об ударе по причалу в Венесуэле

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) подтвердил, что США нанесли удар по портовой инфраструктуре в Венесуэле, где, по его словам, осуществлялась загрузка запрещённых веществ для последующего транзита через Карибское море. При этом американский президент отказался уточнить, кто нанёс удар, а Пентагон не делал каких-либо заявлений по этому поводу.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что удар по причалу нанесло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, операцию которого санкционировал Белый дом. Таким образом, Министерство обороны США не наносило военных ударов с применением крылатых ракет. По данным издания, удар ЦРУ США привёл к ликвидации сразу 27 человек из картелей.

Примечательным во всей этой ситуации является то, что Венесуэла официально не комментировала информацию об ударе США по причалу. В то же время Дональд Трамп фактически раскрыл секретную операцию ЦРУ США, несмотря на традиционную политику «правдоподобных опровержений» или отказа от комментариев вовсе. Такой шаг подтверждает намерения Белого дома усиливать давление на Каракас, добиваясь ухода президента страны Николаса Мадуро в отставку.